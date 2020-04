Anzeige

Prozesse Mordprozess gegen Zahnärztin: Aussagen zu zerrütteter Ehe Im Mordprozess gegen eine Zahnärztin haben mehrere Zeugen von der zerrütteten Ehe der Angeklagten und ihres getöteten Mannes berichtet.

Eine Bronzeplastik der römischen Göttin der Gerechtigkeit, Justitia. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Regensburg.Eine Mitarbeiterin der Frau sagte am Montag vor dem Landgericht Regensburg, sie habe miterlebt, wie der Mann die Ärztin in ihrer Münchner Praxis niedergemacht habe. Eine psychologische Gutachterin sagte, die Angeklagte habe ihr von Eheproblemen erzählt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 61-Jährigen vor, ihren Mann im November 2018 aus Habgier getötet zu haben. Ihrem Verteidiger zufolge beruft sich die US-Amerikanerin auf Notwehr.

Die Anklagebehörde ist jedoch überzeugt, dass die Zahnärztin ihren Mann in der gemeinsamen Villa in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) tötete, um ihm gegenüber im Fall einer Scheidung keine finanziellen Verpflichtungen zu haben. Die Leiche des Mannes wurde später in einem Wald in Tschechien nahe der Grenze zu Bayern gefunden - nackt und ohne Zähne, was die Identifizierung des Opfers erschwerte.