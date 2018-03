Prozesse

Mordprozess um tödliches Feuer in Mietshaus fortgesetzt

Der Mordprozess um einen Brand in einem Münchner Mietshaus mit drei Toten ist am Dienstag zunächst mit den Aussagen mehrerer Polizisten fortgesetzt worden. Am Nachmittag sollten ehemalige Bewohner als Zeugen zu Wort kommen. Ein 43-Jähriger muss sich seit vergangener Woche vor dem Landgericht München I wegen Mordes verantworten. Der Mann wird beschuldigt, das Feuer im November 2016 aus Ärger über seine Nachbarn und die Wohnverhältnisse im Haus gelegt zu haben. Ein 37-jähriger Familienvater und seine zwei Töchter kamen bei dem Brand ums Leben. Der Angeklagte mit libyscher und tunesischer Staatsangehörigkeit hatte beim Prozessauftakt zur Sache geschwiegen. Er bestreite die Vorwürfe, sagte sein Verteidiger.