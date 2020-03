Justiz Mordprozess verschiebt sich weiter Seit Montag sollte eine Zahnärztin aus Laberweinting vor Gericht stehen. Doch ein Coronatest verzögert sich.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Wegen eines ausstehenden Testergebnisses auf Coronaviren verschiebt sich der Mordprozess gegen die Zahnärztin erneut. Foto: Tino Lex

Regensburg.Der Prozess gegen eine adelige Zahnärztin aus Laberweinting (Lkr. Straubing-Bogen), die im Verdacht steht, ihren Ehemann getötet zu haben, verzögert sich weiter. Noch immer stehe das Ergebnis eines Coronatests im Umfeld der inhaftierten Frau aus. Eine offizielle Bestätigung des Landgerichts Regensburg war zunächst nicht zu erhalten. Wie Verteidiger Michael Haizmann mitteilte, liege noch immer kein Ergebnis der Tests vor, weshalb auch am Mittwoch nicht mit der Anklageverlesung begonnen werde.

Wie berichtet, waren am Sonntag zwei Frauen aus der JVA Regensburg, die Kontakt zur Angeklagten hatte, in die JVA Aichach verlegt worden. Dort wurde bei beiden eine erhöhte Temperatur festgestellt. Daraufhin vertagte der Vorsitzende Richter Dr. Michael Hammer den Prozess zunächst auf Mittwoch. Ob der Prozess nun am Donnerstag beginnen wird, ist noch unklar. Der Vorsitzende Richter hatte am Montag den Standpunkt vertreten, dass aufgrund des Beschleunigungsgrundsatzes eine Aussetzung des Verfahrens problematisch sein könnte, da die Angeklagte in Untersuchungshaft sitze.

Der Zahnärztin wird Mord aus Habgier vorgeworfen. Sie soll ihren Ehemann getötet haben, um im Falle einer Scheidung keine finanziellen Zahlungen leisten zu müssen, wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor. Der Mann starb durch Gewalt gegen den Hals. Seine Leiche wurde erst nach Wochen in einem Waldgebiet in Tschechien gefunden. Die Identifizierung gestaltete sich schwierig, da dem 69-Jährigen alle Zähne gezogen worden waren. Erst durch sein Hüftimplantat klärte sich der Vermisstenfall auf. Die Ehefrau bestreitet die Tat nicht, will aber in Notwehr gehandelt haben.