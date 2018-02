Prozesse Mordversuch im Taxi: 30-Jährige vor Gericht Hat die 30-Jährige den Taxifahrer während der Fahrt mit ihrem Schal töten wollen? Darüber verhandelt seit Freitag das Landgericht München II. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Mord vor. Der Anklage zufolge hat sie den Mann heimtückisch angegriffen, als sie ihm im März 2017 vom Rücksitz aus den Schal als Schlinge um den Hals legte und die Luft abschnürte.

München.Die Angeschuldigte erinnert sich nach eigener Aussage nur lückenhaft an die Fahrt. Nach einem Streit mit ihrem Ehemann hatte die dreifache Mutter am Freitag das Zuhause verlassen und über das Wochenende viel Bier getrunken, bis sie am frühen Montagmorgen von München mit dem Taxi nach Altomünster im Landkreis Dachau zurückkehren wollte. Auf einer dunklen Landstraße habe sie Angst bekommen, so schildert es die 30-Jährige vor Gericht. Ihr Flehen anzuhalten, sei ignoriert worden. Dann warf sie den Schal um den Fahrer. Sie habe an den Enden des Schals in der Hoffnung gezogen, dass das Auto anhalten und sie aussteigen könnte, trug ihr Anwalt vor. Dass der Schal um den Hals den Mannes lag, habe sie nicht realisiert.

Laut Anklage konnte sich der Fahrer dank einer Vollbremsung befreien. Auch einen zweiten Angriff mit dem Schal wehrte er demnach ab. Er brachte die Frau, die seit ihrer Jugend wegen Depressionen, Angststörungen und Alkoholmissbrauch in Behandlung war, nach Hause zu ihrem Ehemann. - Für den Prozess sind weitere Verhandlungstage angesetzt.