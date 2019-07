Kriminalität Mordversuch mit Armbrust Aus Eifersucht soll ein Mann seinem Nebenbuhler einen Pfeil in die Brust geschossen haben. Heute wird das Urteil erwartet.

Memmingen.Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im September vergangenen Jahres in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) dem neuen Partner seiner Ex-Freundin einen Pfeil in die Brust geschossen zu haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Schütze durch den Mord an dem Nebenbuhler seine Ex-Freundin zurückgewinnen.

Vor dem Landgericht Memmingen gestand der 43-Jährige die Tat. Er bestritt jedoch, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Er habe die Armbrust zufällig im Auto gehabt, als ein Streit mit dem Mann eskalierte. (dpa)