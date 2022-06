Unfall Motor wird in Fahrzeug gedrückt: Autofahrer stirbt

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sogar der Motor in den Innenraum des Autos gedrückt wurde: Bei einem Unfall in Oberbayern ist am Mittwochmorgen ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der Staatsstraße 2043 bei Neuburg an der Donau mit seinem Wagen von der Straße abgekommen.

dpa