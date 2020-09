Anzeige

Verkehr Motoradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit einem Bus Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Bus ist am Montag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall" steht vor einem Polizeifahrzeug.

Frammersbach.Trotz schneller Versorgung durch einen Notarzt starb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart), wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen prallte der Fahrer erst auf ein vorausfahrendes Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der 54-Jährige mit dem Bus und stürzte. Polizei, Staatsanwaltschaft und ein Sachverständiger ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.