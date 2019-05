Bewegung Motorik-Parcours fördert Beweglichkeit Die neue Motorik-Wiese in Sankt Englmar ist für alle Altersgruppen gedacht. 200 000 Euro kostete das Projekt.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Die kniffeligen Hindernisse auf der Motorik-Wiese machen auch Erwachsenen Spaß. Fotos: Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing.Der Parcours, der sich in bunten Farben und mit viel Holz neben der Sommerrodelbahn in Sankt Englmar befindet, sieht kinderleicht und sehr spaßig aus. Motiviert steigt Günter Reimann auf das erste Spielgerät – und beginnt sofort, hektisch mit den Armen zu rudern. Es schaukelt gewaltig, und es ist nicht leicht, das Gleichgewicht zu halten. Doch der Destinationsmanager des Tourismusverbands Ostbayern findet schnell zurück zur Balance.

Zusammen mit Sankt Englmars Bürgermeister Anton Piermeier und Tourismuschefin Astrid Piermeier tanzt er begeistert auf einem dicken, blauen Seil und steigt über große, befestigte Bayerwald-Steine. Die neue Motorik-Wiese im höchstgelegenen Bergdorf des Bayerischen Waldes soll nach Wunsch der Betreiber nicht nur Kindern Spaß machen, sondern ist für alle Altersgruppen geeignet – und wurde geschaffen, um die Beweglichkeit von Jung und Alt zu fördern.

Eintritt ist gratis

Der Eintritt zu dieser neuen Attraktion ist kostenlos. Am Mittwoch wurde sie von den Ehrengästen, darunter auch Wirtschaftsreferent Martin Köck und der Leiterin des Referats Tourismus am Landratsamt Straubing-Bogen, Birgit von Byern, eröffnet. Gemeinsam schnitten sie das rote Band durch, um sich dann ins Vergnügen zu stürzen.

Franz Bindl, der die Sommerrodelbahn, die längste Achterbahn Bayerns „Voglwuider Sepp“ und diverse weitere Freizeiteinrichtungen auf dem Egidi-Buckel betreibt, wird nie müde, was neue Ideen betrifft. Jedes Jahr wird eine neue Attraktion eröffnet. Viele der Angebote, die entstehen, sind kostenlos. „Die Mischung machts“, sagt der findige Unternehmer und frühere Landwirt. „Ich will, dass die Besucher bei uns auch etwas machen können, das gratis ist. Das hat sich sehr bewährt.“

In die neue Motorik-Wiese hat er rund 200 000 Euro investiert. Viele der bunten Geräte sind in Eigenleistung unter der Regie der österreichischen Firma, die diesen Parcours exklusiv für die Familie Bindl entwickelt hat, aufgebaut worden. Dabei wurde viel Holz und Stein verwendet, um den Materialien des Bayerischen Waldes Rechnung zu tragen. Insgesamt dauerte es laut Franz Bindl rund vier Wochen, bis alles stand. Die ganze Familie packte an.

Ziel: Völlig neue Bewegungserfahrungen

Die neue Sport-Station ist 2000 Quadratmeter groß und soll völlig neue Bewegungserfahrungen bieten. Er entstand auf einer bisher ungenutzten Fläche im Rodel- und Freizeitparadies. „Die Hindernisse sind von einem Fachmann nach sport- und trainingswissenschaftlichen Kriterien entwickelt worden“, erklärt Franz Bindl. Es handelt sich dabei also um ein Trainingsgelände – und keinen Spielplatz. Dennoch darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Besonderen Wert wurde darauf gelegt, die koordinativen Fähigkeiten zu fördern.

Auf der neuen Wiese gibt es zahlreiche Attraktionen: einen Gewandtheitstunnel, ein Wasserski-Haus, einen Balancier-Parcours, eine Kletterstrecke, eine Stehseilschaukel und vieles mehr. Höhepunkt ist für die Familie Bindl der Kitesurf-Simulator. Dabei handelt es sich um einen Masten, der von einem Erdwall umgeben ist. Derjenige, der den Simulator ausprobiert, hängt an einem Seil und läuft rundherum. Und schon hebt er ab, Nervenkitzel inklusive.

Die Idee kam den Bindls bei einer Fahrt nach Österreich. In der Steiermark sahen sie solch einen Park, und Ehefrau Elfriede war sofort Feuer und Flamme. Im Herbst kam das grüne Licht, dass so ein Park auch auf dem Egidi-Buckel errichtet werden kann, und der Auftrag ging an eine österreichische Firma. Nun ist alles fertig und wartet darauf, von den Besuchern getestet zu werden.

Für Bürgermeister Anton Piermeier ist die Familie Bindl ein „Glücksfall“ und der neu geschaffene Parcours eine weitere Komponente zum „tollen Freizeitangebot“ von Sankt Englmar. Immer neue Attraktionen seien wichtig, um nicht nur die Anzahl der Touristen konstant zu halten, sondern auch weiterhin die Tagesausflügler anzulocken.

Stimmen zum neuen Motorik-Parcours Der Destinationsmanager: Günter Reimann, Destinationsmanager beim Tourismusverband Ostbayern, balancierte über die Steine. Er freut sich, dass mit der Motorik-Wiese auch ältere Menschen zur Bewegung animiert werden, aber auch, dass sie Familien anspricht.

Auch Astrid Piermeier fand im neuen Parcours ihre Balance und balancierte über die Hindernisse. Sie hofft, dass die Motorik-Wiese dazu beitragen könnte, auch Stammgäste immer wieder nach St. Englmar zu locken und sie mit Neuheiten zu begeistern.

Die Rodelsaison 2019 geht noch bis Sonntag, den 3. November. Das Rodel- und Freizeitparadies Sankt Englmar hat täglich von 9 bis 18 Uhr beziehungsweise in der Hauptsaison von 15. Juli bis 31. August täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab sofort wird auch der neue Motorik-Parcours für die Öffentlichkeit zugänglich sein.