Unfall Motorrad fährt gegen Wagen: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Nürnberg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stieß der 32-Jährige am Dienstagabend gegen einen vorausfahrenden Wagen und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zuvor war der 58 Jahre alte Autofahrer nach Angaben der Polizei auf einer vierspurigen Straße von der rechten über die linke Spur auf einen Fußgängerübergang gefahren - er wollte wahrscheinlich wenden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

dpa