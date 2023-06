Eichstätt Motorrad fährt in Wallfahrtsgruppe: Zwei Schwerverletzte

Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern mit seinem Fahrzeug in die Teilnehmergruppe einer Wallfahrt auf dem Gehweg geschlittert. Nahe Kösching (Landkreis Eichstätt) prallte er gegen eine 57-jährige Passantin, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den 66-jährigen Fahrer und die Frau am Sonntagmittag schwer verletzt ins Krankenhaus.

dpa