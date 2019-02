Unfälle Motorrad prallt gegen Traktor: Biker tot Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Traktor ist im schwäbischen Kettershausen der Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens, auf dem Display ist der Hinweis „Unfall“ zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Kettershausen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Traktorfahrer am Nachmittag die Bundesstraße 300 überqueren. Vermutlich übersah er dabei einen auf der Bundesstraße von Krumbach nach Kettershausen fahrenden Motorradfahrer. Das Krad prallte daraufhin gegen den Traktor. Der 60 Jahre alte Fahrer des Motorrades erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 52-jährige Traktorfahrer erlitt einen Schock.