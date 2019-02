Unfälle Motorrad prallt in Auto: Fünfjähriger und Eltern verletzt Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad sind im Landkreis Landshut ein Kind und dessen Eltern schwer verletzt worden.

Bodenkirchen.Der fünfjährige Bub schwebte am Sonntag nicht mehr in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 42-jährige Vater und die 32-jährige Mutter waren am Samstagabend mit ihrem Kind auf einem Motorrad bei Bodenkirchen unterwegs, als ein Autofahrer den Erkenntnissen zufolge das Fahrzeug an einer Kreuzung übersah. Der Wagen des Mannes und das Motorrad prallten zusammen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt.