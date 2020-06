Anzeige

Verkehr Motorrad stößt mit Pkw zusammen: Vier Verletzte Bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern sind ein 59 Jahre alter Mann und dessen drei Kinder verletzt worden.

Schönau.Ein 44-jähriger Motorradfahrer geriet am Sonntagnachmittag in Schönau (Landkreis Rottal-Inn) auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurden die vier Insassen - drei Kinder und ihr Vater - leicht verletzt, der Motorradfahrer blieb unverletzt. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 15 000 Euro.