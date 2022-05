Neuburg-Schrobenhausen Motorradfahrer bei Ausfahrt schwer verletzt

Bei einer Sonntagsfahrt in Oberbayern unter Bekannten ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das 23-jährige Opfer war am Sonntag mit drei Kollegen in der Nähe von Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs, als es die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte.

dpa