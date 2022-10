Landkreis Landshut Motorradfahrer bei Egglhausen tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Egglhausen (Landkreis Landshut) von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige verlor am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

dpa