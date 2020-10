Anzeige

Unfälle Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) schwer verletzt worden.

Blaichach.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 62-jähriger Autofahrer an einer Abzweigung abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Motorrad. Bei dem Zusammenstoß am Dienstag verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.