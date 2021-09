Anzeige

Unfälle Motorradfahrer bei Unfall in Oberfranken schwer verletzt Ein Motorradfahrer hat durch den Zusammenstoß mit einem Auto im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels schwere Verletzungen erlitten.

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug „Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bad Staffelstein.Der Autofahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vermutlich sei ein Verstoß gegen die Vorfahrtsregelung die Ursache für den Unfall in Bad Staffelstein gewesen. Für den Motorradfahrer wurde ein Rettungshubschrauber gerufen. Weitere Informationen zu den Personen und dem Unfallhergang am Samstagmittag waren zunächst nicht bekannt.

