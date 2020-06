Anzeige

Unfälle Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Inzell.Der Fahrer des Autos habe den Motorradfahrer wohl übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Motorradfahrer habe nicht mehr reagieren können und sei mit seiner Maschine ungebremst in die Seite des abbiegenden Fahrzeugs gekracht. Er zog sich bei dem Unfall am Samstag so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Insassen des Autos standen unter schwerem Schock und wurden medizinisch versorgt.