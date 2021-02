Anzeige

Unfälle Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Harburg.Ein Autofahrerin stieß am Samstag beim Abbiegen an einer Kreuzung im Landkreis Donau-Ries mit dem Mann zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei er in die Fahrerseite des Autos gefahren. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 30-jährige Frau habe leichte Verletzungen erlitten.

