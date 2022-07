Landkreis Hof Motorradfahrer fährt gegen Baum: Tödliche Verletzungen

Bei einem missglückten Überholmanöver ist in Oberfranken ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 34-Jährige verlor am Mittwoch die Kontrolle über seine Maschine, als er auf der Staatsstraße 2461 von Konradsreuth kommend in Richtung Münchberg an zwei Autos vorbei fahren wollte, teilte die Polizei mit.

dpa