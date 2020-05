Anzeige

Verkehr Motorradfahrer flüchtet mit über Tempo 200 vor Polizei Eine Verfolgungsjagd mit mehr als 200 Stundenkilometern hat sich ein Motorradfahrer mit der Polizei in Oberfranken und Südthüringen geliefert.

Sonnefeld.

Sonnefeld.Der Biker raste mit einer zweiten Person auf dem Motorrad zunächst auf der Bundesstraße 303 bei Sonnefeld (Landkreis Coburg) mit 129 Kilometern pro Stunde durch eine Geschwindigkeitsmessung, teilte die Polizei am Montag mit.

Als die Beamten den Biker am Sonntagnachmittag verfolgten, habe dieser mehrfach bei Gegenverkehr überholt. Anschließend sei er auf die Autobahn 73 in Richtung Suhl in Thüringen gewechselt. Dort raste er einem Polizeikrad und mehreren Streifenwagen davon. Allerdings notierten die Beamten das Kennzeichen des Motorrades. Es gebe auch erste Erkenntnisse zum Fahrer. Gegen ihn wird nun laut Polizei ermittelt.