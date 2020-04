Anzeige

Unfälle Motorradfahrer isst während der Fahrt: Zusammenstoß mit Auto Ein Motorradfahrer hatte die schlechte Idee, während der Fahrt seinen Hunger mit Pommes und Chicken Wings stillen zu wollen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Es kam am Montag in Nürnberg zum Zusammenstoß mit einem Auto. Danach lagen Pommes und Wings auf der Straße - der Motorradfahrer im Krankenhaus. Er hatte die Vorfahrt missachtet und sich bei dem Zusammenstoß schwer am Fuß verletzt, wie die Polizei via Twitter mitteilte.