Unfälle Motorradfahrer kollidiert mit Reh und verletzt sich schwer Ein Motorradfahrer ist in der Oberpfalz mit einem Reh zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ursensollen.Das Tier starb bei der Kollision auf einer Kreisstraße bei Ursensollen (Landkreis Amberg-Sulzbach), wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer sei von seinem Motorrad gestürzt und mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Am Motorrad entstand bei dem Unfall am Sonntagnachmittag Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-13426/2