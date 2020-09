Anzeige

Unfälle Motorradfahrer kommt von Straße ab und stirbt Mit seinem Motorrad ist ein Mann in Mittelfranken von der Straße abgekommen und gestorben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Treuchtlingen.Der 72-Jährige sei am Donnerstag gegen eine Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Er starb noch an der Unfallstelle in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen). Zur Ursache ermittelte die Polizei.