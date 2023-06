Kronach Motorradfahrer landet kopfüber in Heckscheibe von Auto

Ein Motorradfahrer ist in Oberfranken kopfüber in die Heckscheibe eines Autos geschleudert worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag fuhr der Mann mit seinem Motorrad am Mittwochmittag an einer Bahnunterführung in Stockheim (Landkreis Kronach) auf ein Auto auf, das verkehrsbedingt stehen geblieben war.

dpa