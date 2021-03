Anzeige

Unfälle Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hirschau.Ersten Erkenntnissen nach übersah eine Autofahrerin den 43-jährigen Biker an einer Kreuzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann prallte mit dem Motorrad seitlich gegen den Wagen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die 80-Jährige überstand den Unfall in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) unverletzt.

