Anzeige

Verkehr Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf A7 schwer verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa

Oy-Mittelberg.Der 20-Jährige sei bei Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) frontal auf das Heck eines Autos aufgefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und rutschte über die Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann am Montagabend in ein Krankenhaus. Die 62 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste in Richtung Süden für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.