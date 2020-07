Anzeige

Unfälle Motorradfahrer nach Sturz von Auto überrollt und stirbt Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Sturz von einem Auto überrollt worden und gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Bad Birnbach.Der Mann war am Sonntag bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim Versuch einem entgegenkommenden Auto auszuweichen, sei er nach ersten Erkenntnissen überrollt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.