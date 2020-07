Anzeige

Unfälle Motorradfahrer nach Unfall im Chiemgau reanimiert Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Aschau im Chiemgau lebensgefährlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Blaulicht an einem Notarzteinsatzfahrzeug. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Aschau im Chiemgau.Der 20-Jährige stieß am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er musste reanimiert werden und kam per Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Die Staatsstraße 2093 war am Abend an der Unfallstelle voll gesperrt.