Anzeige

Unfälle Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg ist ein 49 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 49-Jährige am Dienstag gegen ein abbiegendes Auto geprallt. Der 22 Jahre alte Fahrer des Autos hatte beim Abbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 22-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.