Neustadt an der Waldnaab Motorradfahrer rast Polizei davon und stirbt

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 93 in Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) bei der Flucht vor einer Polizeistreife tödlich verunglückt. Die Beamten verfolgten den 36-Jährigen am Donnerstagabend, weil er in einer geschwindigkeitsbegrenzten Zone die Streife überholt hatte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Er habe Aufforderungen der Polizei zum Anhalten ignoriert und sein Tempo sogar noch erhöht.

dpa