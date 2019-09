Unfälle Motorradfahrer stirbt auf der B16 Der 52-Jährige war mit seinem Bike in die Seite eines Autos gekracht. Der Pkw-Lenker hatte das Motorrad übersehen.

Weichering.Ein 43-Jähriger Autofahrer hatte dem Mann nach Polizeiangaben von Sonntag auf der Bundesstraße 16 bei Weichering die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in die linke Seite des Autos. Der 52-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war am Samstag im Unfallbereich mehrere Stunden gesperrt.

