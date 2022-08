Altötting Motorradfahrer stirbt bei Autounfall mit Urlauberfamilie

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Altötting ums Leben gekommen. Der 58-jährige Fahrer kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur der Bundesstraße 20 bei Burghausen an der Alz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort kollidierte er mit dem Auto einer Sylter Familie. Der 64 Jahre alte Autofahrer versuchte auszuweichen, erwischte den Motorradfahrer jedoch seitlich. Der Sylter Autofahrer sowie seine Frau und ihr Kind, welches mit im Auto saß, wurden bei dem Unfall am Sonntag nicht verletzt. Der Motorradfahrer starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

dpa