Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch Ein junger Mann hat bei einem Überholversuch die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Marxheim.Er überholte in Marxheim (Landkreis Donau-Ries) ein Auto und geriet danach in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei prallte der 25-Jährige am Mittwoch frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dadurch wurde der 25-Jährige durch die Luft geschleudert, er kam erst 40 Meter weiter auf einem Radweg zum Liegen. Er starb noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.