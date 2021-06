Anzeige

Verkehr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Neustadt an der Aisch Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Neustadt an der Aisch ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Aisch.Der 52-Jährige war am Freitag auf einer Staatsstraße mit einem abbiegenden Auto zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war sofort tot. Ein Rettungswagen brachte die 50-jährige Autofahrerin in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-955990/2