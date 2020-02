Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Oberbayern Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv

Jachenau.Der 64-Jährige kam bei Jachenau (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde der Mann in den Straßengraben geschleudert und verletzte sich tödlich am Kopf. Der 42-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Wieso der Motorradfahrer am Montag auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb erst einmal unklar.