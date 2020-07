Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Unfall: Sohn schwer verletzt Ein Mann ist mit seinem 10-jährigen Sohn auf einem Motorrad bei Lichtenau im Landkreis Ansbach von einem Auto erfasst worden und gestorben.

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Archiv/Symbolbild

Lichtenau.Eine Autofahrerin habe am Montagabend an einer Kreuzung das von links kommende Motorrad der beiden übersehen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden der 51 Jahre alte Fahrer und sein Sohn von der Maschine geschleudert. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Sein Sohn kam mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Würzburg. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.