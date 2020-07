Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 470 in Mittelfranken ist ein Motorradfahrer am Donnerstag ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Uehlfeld.Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 56-Jährige laut Polizei noch an der Unfallstelle bei Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim). Der Autofahrer war nach links abgebogen, als es aus noch ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß kam. Der 31-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.