Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktorgespann ist in Schwaben ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa/Symbolbild

Wemding.Der 17 Jahre alte Traktorfahrer wollte am Mittwoch bei Wemding (Landkreis Donau-Ries) eine Staatsstraße überqueren und hatte vermutlich den Zweiradfahrer übersehen.

Nach Angaben der Polizei konnte der Biker nicht mehr ausweichen und fuhr in den Traktor mit Anhänger. Der 69-Jährige wurde reanimiert, starb aber noch am Unfallort. Der Jugendliche am Steuer des Treckers blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. Einen Traktorführerschein kann man bereits mit 16 Jahren erwerben.