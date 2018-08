Unfälle Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Rothenbuch.Ein 26-Jähriger ist nach einem Sturz mit seinem Motorrad auf der B26 in der Nacht zum Freitag gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war er am Donnerstagabend bei Rothenbuch (Landkreis Aschaffenburg) wohl ohne Einwirkung anderer verunglückt. Dabei wurde er schwer verletzt. Ersthelfer und die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens kümmerten sich sofort um den Verletzten. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht, in der er in der Nacht starb. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 26-Jährige zwei Pkw überholt und war beim Wiedereinscheren vermutlich gegen die Leitplanke geprallt.