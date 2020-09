Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Fünf Tage nach einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto in Wurmannsquick (Landkreis Rottal-Inn) ist ein 51 Jahre alter Motorradfahrer gestorben.

Wurmannsquick.Den Ermittlungen zufolge hatte eine 62 Jahre alte Autofahrerin den Mann übersehen und ihm beim Abbiegen die Vorfahrt genommen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß am vergangenen Dienstag laut Polizei einen Schock und kam ins Krankenhaus. Der 51-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik, wo er am Sonntag starb.