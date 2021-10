Anzeige

Verkehr Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schweinfurt.Die 40-jährige Fahrerin des Wagens blieb bei der Kollision am Samstag in Schweinfurt unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der schwer verletzte 24-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei Schweinfurt leitete Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache ein.

© dpa-infocom, dpa:211003-99-463377/2