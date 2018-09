Unfälle Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Kleinbus

Mail an die Redaktion Polizisten begutachten eine Motorrad, das in einen Schulbus gefahren ist. Foto: H. Schnell/Bayerisches Rotes Kreuz

Freilassing.Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern mit einem entgegenkommenden Kleinbus frontal zusammengestoßen und gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 73-jährige am Freitagmorgen mit seiner Maschine aus zunächst ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort gegen den, bis auf den Fahrer leeren, Bus geprallt. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle nahe Freilassing im Landkreis Berchtesgadener Land. Der Busfahrer erlitt einen Schock.