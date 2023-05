Verkehrsunfall Motorradfahrer stirbt zwei Tage nach Zusammenstoß mit Laster

Ein Motorradfahrer ist zwei Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Krankenhaus gestorben. Der 49-Jährige sei am Freitag auf einer Bundesstraße bei Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) gefahren. Polizeiaussagen vom Dienstag nach wollte ein 44-jähriger Lasterfahrer über diese Straße fahren und fuhr dabei den Motorradfahrer an. Der schwer verletzte 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er zwei Tage später starb.

dpa