Anzeige

Unfälle Motorradfahrer stürzt und verletzt sich tödlich Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Straße im Landkreis Freyung-Grafenau in einer Kurve gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa/Archivbild

Freyung.Er prallte am Donnerstagabend bei Freyung gegen die Schutzplanke, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz Schutzkleidung verletzte sich der Mann so schwer, dass er am Unfallort starb.