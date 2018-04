Unfälle Motorradfahrer verunglückt tödlich

Peiting.Ein 66-Jähriger ist am Sonntag bei einem Motorradunfall in Oberbayern tödlich verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch an der Unfallstelle bei Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau). Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären. Die Strecke war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Nähere Angaben zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.