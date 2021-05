Anzeige

Verkehr Motorradfahrer von Auto erfasst: 39-Jähriger schwer verletzt Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Kempten.Ein 19 Jahre alter Autofahrer stieß beim links Abbiegen frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 39-Jährige sei von seinem Motorrad auf die Straße geschleudert worden. Er sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen seien beim Unfall am Sonntagmittag Totalschäden entstanden.

