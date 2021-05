Anzeige

Unfälle Motorradfahrer von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt Ein Motorradfahrer ist in München von einem rückwärts fahrenden Lastwagen überrollt worden und gestorben.

München.Die näheren Umstände sind noch ungeklärt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. Der ältere Mann starb kurz nach dem Unfall, der sich in einer ruhigen Straße am Stadtrand ganz im Westen der Landeshauptstadt ereignete. Die Identität des Toten war zunächst noch nicht bekannt.

