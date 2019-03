Unfälle Motorradfahrer wird von Betonmischer überrollt und stirbt Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein Motorradfahrer von einem Betonmischer überrollt worden und ums Leben gekommen.

Feichten an der Alz.Der 18-jährige Biker sei am Donnerstag nach einem Überholmanöver in Feichten an der Alz (Landkreis Altötting) gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge rutschte der Mann direkt vor einen Betonmischer und wurde überrollt. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, der 39-jährige Betonmischerfahrer erlitt einen Schock. Die Straße war nach Polizeiangaben in Höhe der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.