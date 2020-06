Anzeige

Verkehr Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt Eine Motorradfahrerin ist bei Wiesthal (Landkreis Main-Spessart) von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wiesthal.Die 17-Jährige sei am Sonntagnachmittag in einer scharfen Rechtskurve auf die linke Fahrbahn geraten und habe gegenlenken wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei sie mir ihrem Leichtkraftrad gestürzt.